Während die Volleyballer des TV Feldkirchen dem ersten Spitzenspiel entgegenfiebern, haben die Neuwiederinnen personelle Probleme. Auf Unterstützung aus der Reserve können sie nicht bauen, gastiert diese doch zum Verbandsliga-Spitzenspiel in Mendig.
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Während die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 am Tabellenende der Regionalliga Südwest doppelt gefordert sind, erwartet die Regionalliga-Männer des TV Feldkirchen ein Verfolgerduell an der Tabellenspitze.VC Neuwied 77 – TV Vallendar (Sa, 19 Uhr), DVV Stützpunkt Südwest – VC Neuwied 77 (So, 14 Uhr).