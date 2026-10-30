Feldkirchen heiß auf Topspiel
VC Neuwied sucht die Balance aus Erfahrung und Talent
An Talent mangelt es den Volleyballerinnen des VC Neuwied nicht. Im Derby gegen Vallendar müssen sich die jungen Spielerinnen vo
An Talent mangelt es den Volleyballerinnen des VC Neuwied nicht. Im Derby gegen Vallendar müssen sich die jungen Spielerinnen von Ben Messner gegen einen erfaherenen Gegner behaupten.
Jörg Niebergall

Während die Volleyballer des TV Feldkirchen dem ersten Spitzenspiel entgegenfiebern, haben die Neuwiederinnen personelle Probleme. Auf Unterstützung aus der Reserve können sie nicht bauen, gastiert diese doch zum Verbandsliga-Spitzenspiel in Mendig.

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Während die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 am Tabellenende der Regionalliga Südwest doppelt gefordert sind, erwartet die Regionalliga-Männer des TV Feldkirchen ein Verfolgerduell an der Tabellenspitze.VC Neuwied 77 – TV Vallendar (Sa, 19 Uhr), DVV Stützpunkt Südwest – VC Neuwied 77 (So, 14 Uhr).
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