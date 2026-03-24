Unterschiedlich verlief der vorletzte Spieltag für die Männer des TV Feldkirchen und die Frauen des VC Neuwied. Während der TV in der Fremde gewann, musste der VC eine Niederlage hinnehmen.
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Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 sind vor dem letzten Spieltag noch nicht gerettet. Die Deichstädterinnen unterlagen dem TV Waldgirmes II mit 1:3. Der TV Feldkirchen schaffte beim TV Bad Salzig nach 0:2-Satzrückstand noch einen 3:2-Erfolg und kann ganz entspannt dem Saisonfinale entgehen sehen.