TV Feldkirchen feiert 3:2-Sieg VC Neuwied muss noch um Klassenverbleib zittern Lutz Klattenberg 24.03.2026, 06:25 Uhr

i Im Spiel gegen den TV Waldgirmes II (im Angriff) kassierte der VC Neuwied eine 1:3-Niederlage. Jörg Niebergall

Unterschiedlich verlief der vorletzte Spieltag für die Männer des TV Feldkirchen und die Frauen des VC Neuwied. Während der TV in der Fremde gewann, musste der VC eine Niederlage hinnehmen.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 sind vor dem letzten Spieltag noch nicht gerettet. Die Deichstädterinnen unterlagen dem TV Waldgirmes II mit 1:3. Der TV Feldkirchen schaffte beim TV Bad Salzig nach 0:2-Satzrückstand noch einen 3:2-Erfolg und kann ganz entspannt dem Saisonfinale entgehen sehen.







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