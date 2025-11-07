Erstes Derby nach langer Zeit VC Neuwied ist bereit für Wiedersehensfest in Vallendar Lutz Klattenberg 07.11.2025, 10:17 Uhr

i Bereit für das Derby: Die Spielerinnen des VC Neuwied freuen sich auf das Duell auf dem Mallendarer Berg gegen Aufsteiger TV Vallendar. Jörg Niebergall

Die Pause in der Volleyball-Regionalliga dauerte nur vier Wochen, zwischen dem letzten Derby zwischen Neuwied und Vallendar liegen Jahre. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Denn für viele ist es ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub.

Nach vierwöchiger Herbstpause greifen die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen und die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 wieder an. Für den VCN kommt es beim TV Vallendar zu einem Derby. Feldkirchen gastiert bei Drittligaabsteiger TuS Kriftel II.







