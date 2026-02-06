Wichtiges Heimspiel
VC Neuwied freut sich auf das Derby gegen Vallendar
Im Derby gegen den TV Vallendar hofft der VC Neuwied wie schon in der Hinrunde auf einen Sieg.
Jörg Niebergall

In der Regionalliga Südwest freuen sich die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 auf das Derby gegen den TV Vallendar. Die Männer des TV Feldkirchen erwarten im TuS Kriftel II keinen Lokalrivalen, jedoch den Tabellennachbarn.

In Heimspielen sind die Volleyball-Regionalligisten VC Neuwied (Frauen) und TV Feldkirchen (Männer) am Samstagabend gefordert.VC Neuwied 77 – TV Vallendar (Sa., 19 Uhr). „Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, wie es im Buche steht“, meint VCN-Trainer Ben Messner.

