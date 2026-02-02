Auch Feldkirchen verliert VC Neuwied 77 steigert sich trotz Niederlage Lutz Klattenberg 02.02.2026, 08:39 Uhr

i Der VC Neuwied 77 um Trainer Ben Messer kassierte in Marburg eine knappe Niederlage. (Archivbild) Jörg Niebergall

Niederlagen mussten die Frauen des VC Neuwied 77 und die Männer des TV Feldkirchen in ihren Regionalliga-Spielen am vergangenen Wochenende hinnehmen. Bei der Partie des VCN ging es knapp zu, der TVF dagegen unterlag seinem Gegner deutlich.

Für die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 reichte es trotz guter Leistung in Marburg nur zu einem Punkt. Der TV Feldkirchen kassierte beim SSC Vellmar eine deutliche Abfuhr. SG Volleys Marburg-Biedenkopf – VC Neuwied 77 3:2 (25:17, 22:25, 24:26, 25:22, 16:14).







