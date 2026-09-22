Verbandsliga Nord VBC Ediger-Eller übernimmt die Tabellenspitze Michael Bongard 22.09.2026, 11:21 Uhr

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3:1 gegen Asbach, 3:0 gegen Etzbach – der VBC Ediger-Eller hat den ersten Doppelheimspieltag nach der Rückkehr in die Verbandsliga Nord mit Bravour gemeistert und die Tabellenführung übernommen.

Aufsteiger VBC Ediger-Eller hat nach seinem ersten Doppelheimspieltag in der Bremmer Turnhalle die Tabellenführung in der Volleyball-Verbandsliga Nord übernommen: Der VBC schlug zuerst den TuS Asbach mit 3:1 (25:8, 25:15, 22:25, 25:16) und danach die SSG Etzbach mit 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).







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