3:2 nach 0:2 beim VC Lahnstein VBC Ediger-Eller kämpft sich eindrucksvoll zurück Michael Bongard 15.09.2026, 11:44 Uhr

i Long Pham, Zuspieler des VBC Ediger-Eller, kam mit Verspätung zum Verbandsliga-Auftakt beim VC Lahnstein, aber das reichte noch, um die Moselaner zum 3:2-Sieg zu führen. Alfons Benz

Nach einem holprigen Start hat der VBC Ediger-Eller bei seiner Verbandsliga-Rückkehr im Gastspiel beim VC Lahnstein noch die Kurve bekommen und 3:2 gewonnen, auch weil sein Zuspieler noch rechtzeitig in Oberlahnstein eintraf.

Der VBC Ediger-Eller ist nach zwei Jahren zurück in der Volleyball-Verbandsliga Nord: Zum Einstand gab es direkt einen hart umkämpften 3:2-Sieg nach 0:2-Satzrückstand beim Mitaufsteiger VC Lahnstein, den man in der Meistersaison noch zweimal glatt 3:0 bezwungen hatte.







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