VBC Ediger-Eller: 31. Auflage am Mosel-Strand steht an

Die 30. Auflage des Beachvolleyballturniers des VBC Ediger-Eller unter der Eisenbahnbrücke in Eller war im Vorjahr eine regelrechte Schlammschlacht und bekam nicht von ungefähr den Beinamen „Wacken II“ verpasst. Wie das legendäre Festival in Schleswig-Holstein versank 2023 komplett im Matsch, die Bilder gingen um die Welt. An der Mosel sah es im Vorjahr nicht viel anders aus – und hier wie da hatten die Beteiligten ihren Spaß. Beim ausrichtenden VBC sind die Verantwortlichen allerdings froh, dass vor allem am Samstag besseres Wetter gemeldet ist, los geht es dann wie am Sonntag, an dem etwas Regen gemeldet ist, um 10 Uhr.

„Das war wirklich eine Schlammschlacht“, erinnert sich Mario Mertens aus dem Orga-Team der Ediger-Ellerer, „und wenn es so wie am Montag beim Abbauen gewesen wäre, hätten wir es abbrechen müssen.“ Tiefe Löcher mit harten Kanten hätten ein Spielen unmöglich gemacht, das sieht heuer wesentlich besser aus. 84 Teams haben sich wieder angemeldet, auf neun Plätze wird in drei Leistungsklassen gespielt – alles wie gehabt also. „Das hat sich ja bewährt, so können alle auch am Sonntag in den eingeteilten Gruppen auf ihrem Niveau spielen“, weiß Mertens, der selbst schon zu den Siegern gehörte.

Verantwortlichen sind guter Dinge

Das Siegen an sich ist aber nicht das Allerwichtigste bei diesem traditionellen Turnier, das dem VBC laut Mertens „die ganze Saison finanziert, das muss man so sagen“. Seit Corona haben die Ediger-Ellerer auch auf das große Zelt verzichtet, um Kosten einzusparen. Kleinere Pavillons werden gestellt, ein Ausschankwagen, die Atmosphäre wird wie eh und je eine besondere sein am Mosel-Strand. Damit der auch in Schuss gebracht werden kann, hoffen sie aber schon auf besseres Wetter vor dem Start, damit der Platz nicht wie früher per Hand hergerichtet werden muss, wie Mertens sagt: „Im Moment kann der Bauer, der das macht, nicht drüberfahren, da er sonst mehr kaputt als ganz macht.“ Aber auch da sind sie beim VBC guter Dinge. Wie bei den 30 Auflagen vorher auch.