Klarer Sieg für VSC Guldental: Vanessa Nickel gelingen neun Sprungaufschläge in Folge
Die Befürchtung, die neue Heimstätte könnte zum Stolperstein werden, erwies sich als unbegründet. In der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle trumpfte der VSC Guldental auf.
Der erzwungene Umzug in die Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle hat den Volleyballerinnen des VSC Guldental nicht geschadet. Im Gegenteil. Gegen den TV Düppenweiler zeigten sie trotz der fremden Umgebung eine starke Leistung, die mit einem 3:0 (13, 16, 19)-Sieg gegen den Oberliga-Vierten belohnt wurde.