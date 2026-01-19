Klarer Sieg für VSC Guldental Vanessa Nickel gelingen neun Sprungaufschläge in Folge 19.01.2026, 17:58 Uhr

i Groß war die Freude beim VSC Guldental über den Sieg in der Konrad-Frey-Halle. Es freuen sich (hinten von links) Sophie Nickel, Laura May, Steffi Schmitt, Andreas Scherf, Charlotte Stelzer, Patricia Jung, Gregor Zimmermann sowie (vorne von links) Paula Lötzbeyer, Jana Schwarzkopf, Vanessa Nickel, Selina Reinhardt und das Töchterchen von Patricia Jung. Sabine Gänz

Die Befürchtung, die neue Heimstätte könnte zum Stolperstein werden, erwies sich als unbegründet. In der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle trumpfte der VSC Guldental auf.

Der erzwungene Umzug in die Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle hat den Volleyballerinnen des VSC Guldental nicht geschadet. Im Gegenteil. Gegen den TV Düppenweiler zeigten sie trotz der fremden Umgebung eine starke Leistung, die mit einem 3:0 (13, 16, 19)-Sieg gegen den Oberliga-Vierten belohnt wurde.







