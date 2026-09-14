Neuzugang Selina Reinhardt rückt direkt in die Startformation bei den Volleyballerinnen des TV Vallendar. Monschauer: „Eine Bauchentscheidung.“
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Das war wahrlich ein Auftakt nach Maß. Vor rund 100 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg gewannen die Volleyballerinnen des TV Vallendar ihren Regionalliga-Saisonstart gegen Aufsteiger ASV Landau mit 3:0 (25:10, 25:18, 25:17). Nach nur 62 Spielminuten beendeten die Vallendarerinnen die erste Partie und übernahmen direkt die Tabellenspitze.