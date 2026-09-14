Souveränes 3:0 zum Auftakt
Vallendars Trainer stellt Neuzugang direkt aufs Feld
Vallendars Trainer Ralf Monschauer gibt seinen Spielerinnen Anweisungen.
Vallendars Trainer Ralf Monschauer gibt seinen Spielerinnen Anweisungen.
Wolfgang Heil

Neuzugang Selina Reinhardt rückt direkt in die Startformation bei den Volleyballerinnen des TV Vallendar. Monschauer: „Eine Bauchentscheidung.“

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Das war wahrlich ein Auftakt nach Maß. Vor rund 100 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg gewannen die Volleyballerinnen des TV Vallendar ihren Regionalliga-Saisonstart gegen Aufsteiger ASV Landau mit 3:0 (25:10, 25:18, 25:17). Nach nur 62 Spielminuten beendeten die Vallendarerinnen die erste Partie und übernahmen direkt die Tabellenspitze.
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