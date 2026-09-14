Souveränes 3:0 zum Auftakt Vallendars Trainer stellt Neuzugang direkt aufs Feld Lutz Klattenberg 14.09.2026, 13:34 Uhr

i Vallendars Trainer Ralf Monschauer gibt seinen Spielerinnen Anweisungen. Wolfgang Heil

Neuzugang Selina Reinhardt rückt direkt in die Startformation bei den Volleyballerinnen des TV Vallendar. Monschauer: „Eine Bauchentscheidung.“

Das war wahrlich ein Auftakt nach Maß. Vor rund 100 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg gewannen die Volleyballerinnen des TV Vallendar ihren Regionalliga-Saisonstart gegen Aufsteiger ASV Landau mit 3:0 (25:10, 25:18, 25:17). Nach nur 62 Spielminuten beendeten die Vallendarerinnen die erste Partie und übernahmen direkt die Tabellenspitze.







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