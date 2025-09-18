TVV schlägt in Waldgirmes auf Vallendarerinnen trainieren mit Lächeln im Gesicht Lutz Klattenberg 18.09.2025, 16:09 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Schwungvoll mit zwei Siegen sind die Vallendarer Volleyballerinnen als Aufsteiger in die Regionalliga gestartet. So kann es auch in Waldgirmes gerne weitergehen.

Nach dem Aufstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die Regionalliga Südwest scheinen sich die Volleyballerinnen rasant in der neuen Umgebung zu akklimatisieren. Am ersten Saisonwochenende, einem Doppelspieltag, gab es direkt zwei Siege für die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer und damit verbunden auch die erste Tabellenführung.







