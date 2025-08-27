Es war schon ein ganz ordentlicher Auftakt für die Volleyballerinnen des TV Vallendar. Beim VVRP-Pokal haben sie sich für die Endrunde qualifiziert.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Vallendar haben sich für das Finalwochenende des Pokalwettbewerbs des Volleyball-Verbandes Rheinland-Pfalz (VVRP), das in zwei Wochen für Männer und Frauen vom TV Bad Salzig in Boppard ausgetragen wird, qualifiziert.

Nach drei Partien in der Vorrundengruppe A kam die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer auf den zweiten Platz. Zunächst unterlag der TVV Oberligist SG Koblenz-Maifeld Volleys mit 1:2 (18:25, 26:24, 10:15). Der Auftaktniederlage ließen die Vallendarerinnen zwei deutliche 2:0-Siege gegen den VC Mendig (25:11, 25:15) und die SG Westerwald Volleys II (25:11, 25:17) folgen.

„Das Minimalziel haben wir erreicht. Wir haben nervös begonnen. Natürlich hat mit dem neuen Personal in Sachen Abstimmung noch nicht alles funktioniert.“

Ralf Monschauer, Trainer des TV Vallendar

„Das Minimalziel haben wir erreicht. Wir haben nervös begonnen. Natürlich hat mit dem neuen Personal in Sachen Abstimmung noch nicht alles funktioniert und dazu hatten wir krankheitsbedingt noch Ausfälle. Aber schon im Verlauf des ersten Spiels wurde es besser. Und trotz der Niederlage bin ich damit zufrieden. Danach wurden wir unserer Favoritenrolle gut gerecht. In zwei Wochen werden wir dann hoffentlich einen großen Schritt weiter sein und wieder auch mehr Alternativen zur Verfügung haben“, erklärte Monschauer.