Die Volleyballerinnen des TV Vallendar siegen souverän in der Regionalliga Südwest. Mit einem eindrucksvollen 3:1 in Mainz festigen sie ihren Platz an der Spitze und bringen sich in Position für die Tabellenspitze.
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In der Regionalliga Südwest haben die Volleyballerinnen des TV Vallendar einmal mehr ihre gute Form bestätigt. Bei der TGM Mainz-Gonsenheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer mit 3:1 (25:12, 25:22, 17:25, 25:16) durch und hält zwei Spieltage vor Hinrundenende weiter den Kontakt zur Tabellenspitze.