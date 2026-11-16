TVV siegt 3:1 in Mainz Vallendarerinnen spielen „immer mehr mit Köpfchen“ Lutz Klattenberg 16.11.2026, 13:57 Uhr

i Es läuft hervorragend für Trainer Ralf Monschauer und seine Vallendarer Volleyballerinnen – nun gab es einen Sieg bei der TGM Mainz-Gonsenheim. Jörg Niebergall

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar siegen souverän in der Regionalliga Südwest. Mit einem eindrucksvollen 3:1 in Mainz festigen sie ihren Platz an der Spitze und bringen sich in Position für die Tabellenspitze.

In der Regionalliga Südwest haben die Volleyballerinnen des TV Vallendar einmal mehr ihre gute Form bestätigt. Bei der TGM Mainz-Gonsenheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer mit 3:1 (25:12, 25:22, 17:25, 25:16) durch und hält zwei Spieltage vor Hinrundenende weiter den Kontakt zur Tabellenspitze.







Artikel teilen

Artikel teilen