TVV verliert in Frankfurt 0:3 Vallendarerinnen sind erstmals chancenlos Lutz Klattenberg 05.10.2025, 16:30 Uhr

Jetzt hat es die Vallendarer Volleyballerinnen erneut erwischt: Beim 0:3 in Frankfurt waren die TVV-Frauen im Gegensatz zum 2:3 in Waldgirmes chancenlos.

Im vierten Spiel nach dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest waren die Volleyballerinnen des TV Vallendar erstmals ohne Chance. Die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer unterlag in der Wolfgang-Steubing-Halle bei Eintracht Frankfurt, die mit drei Siegen in die Saison gestartet ist, deutlich nach 55 Minuten Spielzeit mit 0:3 (8:25, 10:25, 18:25).







