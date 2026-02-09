Entscheidung im Tiebreak Vallendarerinnen setzen sich im Rheinland-Derby durch Lutz Klattenberg 09.02.2026, 14:06 Uhr

i Ein packendes Derby lieferten sich die Volleyballerinnen des TV Vallendar (grüne Trikots) und des VC Neuwied. Am Ende hatte der TVV beim 3:2-Sieg das bessere Ende für sich. Jörg Niebergall

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar haben den Abstiegskampf angenommen und sich im Rheinland-Derby gegen den VC Neuwied 77 mit 3:2 durchgesetzt.

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar gingen im Derby beim VC Neuwied 77 durch ein Wechselbad der Gefühle und sicherten sich am Ende zwei wichtige Punkte im Rennen um den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest. Vor mehr als 150 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer mit 3:2 (18:25, 25:21, 25:9, 19:25, 15:9) durch.







