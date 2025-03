Vallendarerinnen machen die Meisterschaft perfekt

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar sind am Ziel. Souverän, wie über die gesamte Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, verwandelte die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer den ersten „Matchball“ und sicherte sich die Meisterschaft bereits drei Spieltage vor Saisonende. Mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:21) bezwangen die Vallendarerinnen die SG Mittelrheinvolleys II. Es war der 16. Sieg des TVV im 17. Spiel mit einer beeindruckenden Satzbilanz von 50:7.

Und doch wollte direkt im Anschluss nicht so recht eine vollkommen ausgelassene Stimmung auf dem Mallendarer Berg ausbrechen. Sekt floss, Pizza wurde geordert. 2Es hielt sich aber im Rahmen und spiegelt wider, woran wir denken. Wir waren nicht zufrieden mit unserem Spiel„, erklärte Monschauer das fehlende Stimmungsfeuerwerk.

„Aber natürlich sind wir stolz auf unsere Saison und glücklich. Nun planen wir für den letzten Spieltag in drei Wochen eine große Feier“, verriet Monschauer. Viel mehr war es für die Vallendarerinnen eine Art Ankommen, nach dem man sich im vergangenen April so viel vorgenommen hatte und im Dezember dann den ersten Tabellenplatz als Ziel ausgab. „Jede Spielerin hat nun fast ein Jahr wirklich hart an sich gearbeitet. Und als Teams haben wir immer besser zusammen gefunden. Jetzt ist es so, dass man durchpustet und sich dann neue Ziele setzt. Für die verbleibenden drei Spiele und dann für die Regionalliga“, erklärte Monschauer.

Kommenden Sonntag (16 Uhr) will der TVV noch in eigener Halle die Revanche gegen den ASV Landau. Denn die hatten Vallendar die bislang einzige Niederlage beigebracht. „Bislang war die Saison in Sachen Dominanz wirklich einzigartig. Und wir wollen das auch in den letzten drei Spielen fortsetzen, aber auch genießen“, so Monschauer.

TV Vallendar: Bermel, Ebner, Becker, Bernecker, Hinz, P. Rivera-Eisenschneider, Dobbertin, Riedel, Kadiric, Henning, Häusler.