Das VVR-Pokalfinale am vergangenen Wochenende war für den TV Vallendar gleichzeitig auch die Generalprobe für den Auftakt in die Volleyball-Regionalliga Südwest. Für die Vallendarer Aufsteigerinnen kommt es zum Start direkt zu einem Doppelspieltag. Am Samstag (20 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Rafl Monschauer bei Drittligaabsteiger SG Volley Marburg-Biedenkopf. Am Sonntag (16 Uhr) kommt es zum Heimdebüt in der vierthöchsten Spielklasse gegen den DVV-Stützpunkt Südwest.

Die Partien gegen den Stützpunkt aus Frankfurt gehen ganz normal in die Wertung ein, absteigen kann der Nachwuchs nicht aus der Regionalliga.

„Wir haben in den letzten beiden Wochen deutliche Fortschritte gemacht und vieles sehr ordentlich umgesetzt. Ich gehe mit viel Zufriedenheit in die Liga.“

Ralf Monschauer, Trainer des TV Vallendar

Mehr Spielpraxis hat der TVV beim Pokalfinale gar nicht sammeln können. In zwei Partien ging es über die maximale Distanz von zehn Sätzen. Im Halbfinale setzte sich Vallendar gegen die Oberliga-Aufsteigerinnen des SV Gonzenrath mit 3:2 durch. Im Finale ging es gegen die SG Koblenz Maifeld Volleys, ebenfalls aus der Oberliga. Nach 0:2-Satzrückstand gewann der TVV die Sätze drei und vier sehr deutlich. Im Tiebreak entschied am Ende ein Netzroller gegen die Vallendarerinnen, die sich mit dem zweiten Platz aber für das Landespokalfinale in der Pfalz Ende September qualifizierten.

„Es war das erwartet schwere Wochenende. Unsere Ausfallquote ist leider noch hoch, die Aufstellung daher ungewohnt. Aber wir haben in den letzten beiden Wochen deutliche Fortschritte gemacht und vieles sehr ordentlich umgesetzt. Ich gehe mit viel Zufriedenheit in die Liga“, sagt Monschauer. „Dort erwartet uns direkt ein Brett mit dem Drittligaabsteiger. Vielleicht auch ein gutes Omen. Auch in der Oberliga hatten wir letztes Jahr den Absteiger zuerst und haben gewonnen und dann eine erfolgreiche Saison gehabt. Wir werden auf jeden Fall sehr schnell sehen, wo wir stehen. Und am Sonntag das Spiel wird nicht minder fordernd. Die zwei Punkte wollen wir unbedingt holen, das wäre schon wichtig für unser Ziel, den Klassenverbleib“, sagt Monschauer.