Vallendarerinnen gelingt die Revanche an Landau

Es bleibt dabei, die Volleyballerinnen des TV Vallendar sind in der Oberliga eine Klasse für sich. Als bereits feststehender Meister hatte der TVV mit dem ASV Landau noch eine Rechnung offen – und beglich diese souverän.

Wahrlich meisterlich haben sich die Volleyballerinnen des TV Vallendar auch eine Woche nach dem Titelgewinn in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar präsentiert. Im vorletzten Heimspiel bezwang die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer den ASV Landau, der dem TVV im Hinspiel die einzige Saisonniederlage beigebracht hatte, klar mit 3:0 (25:18, 25:16, 25:22).

Eine ruhige Woche lag hinter den Vallendarerinnen nach dem Gewinn des Meistertitels, und zum Abschluss folgte eine wirklich reife Leistung. Monschauer, sonst auch im Erfolgsfall gerne mal kritisch mit seiner Mannschaft, hatte nichts auszusetzen. „Wirklich eine rundum gelungene Leistung. Wir waren heiß auf die Revanche und haben dominiert. Spieltaktisch eine gute Fortsetzung von dem, was wir uns über die letzten Wochen erarbeitet haben. Die Zuschauer hätten vielleicht gerne ein längeres Spiel gesehen, aber die dürften dann in der nächsten Saison kommen“, meinte Monschauer.

Abschlussfeier nach letztem Heimspiel am 30. März

In Sachen Zukunftsplanungen wird der TVV ab der kommenden Woche aktiv. Monschauer: „Die offiziellen Dinge mit der Liga, Sponsorensuche, Suche nach Verstärkungen. Alles das werden wir jetzt in Ruhe angehen.“

In der Liga steht am kommenden Samstag (19 Uhr) das letzte Auswärtsspiel im Rhein-Pfalz-Kreis beim TuS Heiligenstein auf dem Plan, bevor es am 30. März zum Saisonabschluss auf dem Mallendarer Berg gegen den TV Holz II kommt. „Wir wollen uns jetzt auch eine schöne letzte Auswärtsfahrt machen und planen eine große Abschlussfeier nach dem letzten Heimspiel“, sagte Monschauer.

TV Vallendar: Bermel, Ebner, Becker, Wickert, Baun, Bernecker, Hinz, Dobbertin, Riedel, Kadiric, Henning, Häusler, P. Rivera-Eisenschneider, Campos.