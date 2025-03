Vallendar will im Derby die Meisterschaft klarmachen

Noch fehlen den Volleyballerinnen des TV Vallendar drei Punkte, um die Meisterschaft und damit auch den Durchmarsch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar endgültig perfekt zu machen. Am Sonntag (16 Uhr) soll es so weit sein. Die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer erwartet die SG Mittelrheinvolleys II zum Derby auf dem Mallendarer Berg.

Ausgerechnet die Mittelrheinvolleys mag der Betrachter wohl sagen. Denn natürlich ist die jüngere Geschichte beider Vereine durch einige Personalien eng verknüpft. Trainer Monschauer baute den Bundesliga-Volleyball in Neuwied über mehrere Jahre mit auf. TVV-Leistungsträgerin Maike Henning spielte für die Deichstädter in der Saison 2021/2022 in der 1. Bundesliga. Das Duo Monschauer/Henning schickt sich nun an, wesentlichen Anteil am Aufschwung des Volleyballs in Vallendar zu haben.

„In Gänze ist dieses Spiel natürlich etwas Besonderes. Wir können und wollen unbedingt die Meisterschaft klarmachen.“

Ralf Monschauer, Trainer des TV Vallendar

„In Gänze ist dieses Spiel natürlich etwas Besonderes. Wir können und wollen unbedingt die Meisterschaft klarmachen. Es ist ein Derby und die Atmosphäre wird sicherlich, wie im Hinspiel in Andernach, toll. Dazu die Geschichte mit Maike und mir, die wir aber auch nicht zu hoch hängen wollen“, sagt Monschauer, der eindringlich davor warnt, sich zu sehr auf die Favoritenrolle beim Duell Tabellenführer gegen Schlusslicht zu versteifen.

„Es ist wirklich Vorsicht geboten und wir müssen uns fokussieren. Danach kommt Landau, das uns die einzige Niederlage beigebracht hat. Unter allen Umständen wollen wir verhindern, dass es noch einmal eng wird“, erklärt Monschauer.

Gibt es eine spontane Feier?

Personell wird der TVV in jedem Fall nicht in Bestbesetzung antreten können. Ines Rivera fehlt aufgrund von Knieproblemen. „Ein paar Erkältungen gibt es auch nach Karneval“, sagt Monschauer. Für den Fall, dass der letzte Schritt nun gelingt, soll es spontane Feierlichkeiten geben. „Ich weiß nur, dass der Verein eine Abschlussfeier zum letzten Spieltag plant und jetzt zum Wochenende gutes Wetter angesagt ist. Wie gesagt, mein Fokus richtet sich darauf, diesen Sieg erst einmal zu holen.“