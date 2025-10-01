Es hat für die Volleyballerinnen des TV Vallendar zum Gewinn des Rheinland-Pfalz-Pokals nicht ganz gereicht, im Finale verloren sie den Maifeld Volleys mit 2:3.

In die Regionalliga sind die Volleyballerinnen des TV Vallendar mit sieben Zählern aus drei Partien gut gestartet. Am Gewinn des Rheinland-Pfalz-Pokals schrammte die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer nun knapp vorbei.

Beim „Final Four“ in Weilerbach gewann der TVV zunächst sein Halbfinale gegen die ausrichtende SG Westpfalz mit 3:0 (25:17, 25:11, 25:6).