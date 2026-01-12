TVV-Frauen gewinnen 3:0 Vallendar überzeugt und blickt aufs wichtige Heimspiel Stefan Lebert 12.01.2026, 15:15 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

In der Volleyball-Regionalliga besiegt Vallendar die Südwest-Auswahl klar mit 3:0. Trotz starker Leistung entscheidet das Team wichtige Sätze knapp. Nun steht den TVV-Frauen zu Hause ein spannendes Duell um den Klassenverbleib bevor.

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar haben ihre Pflichtaufgabe in der Regionalliga Südwest gelöst und das Auswahlteam DVV-Stützpunkt Südwest in 3:0 (25:23, 25:23, 25:15) Sätzen besiegt. Trotz des guten Jahresauftakts gibt es für Trainer Ralf Monschauer und sein Team jedoch keinen Grund, sich nun auszuruhen.







