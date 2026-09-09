Die Volleyballerinnen des TV Vallendar starten gegen den ASV Landau in die neue Regionalliga-Saison. Mit Neuzugängen und einem Sieg im Rheinlandpokal peilen sie den Klassenverbleib an und streben eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld an.
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Die Volleyballerinnen des TV Vallendar gehen in ihre zweite Saison in der Regionalliga Südwest. Auf dem Mallendarer Berg erwartet die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer am Sonntag (16 Uhr) die Aufsteigerinnen vom ASV Landau. Noch vor zwei Jahren begegneten sich beide Teams in der Oberliga.