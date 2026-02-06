TVV-Frauen brauchen Punkte Vallendar schlägt im Derby beim VC Neuwied auf Lutz Klattenberg 06.02.2026, 09:44 Uhr

i Im Hinspiel auf dem Mallendarer Berg setzten sich die Neuwiederinnen (rote Trikots) mit 3:1 gegen den TV Vallendar (weiße Trikots) durch. Nun steigt das Rückspiel in der Deichstadt. Wolfgang Heil

Spannung im Abstiegskampf der Volleyball-Regionalliga: Die Frauen des TV Vallendar stehen nach der jüngsten Niederlage auf dem Abstiegsplatz und treffen auf den VC Neuwied, der nur wenige Punkte Vorsprung hat. Ein packendes Derby steht bevor.

Lokalkolorit und Abstiegskampf in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Der TV Vallendar gastiert am Samstag (19 Uhr) im Rhein-Wied-Gymnasium beim VC Neuwied 77. Mit 16 Punkten auf der Habenseite stehen die Vallendarerinnen seit dem vergangenen Wochenende auf dem ersten Abstiegsplatz.







