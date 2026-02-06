Spannung im Abstiegskampf der Volleyball-Regionalliga: Die Frauen des TV Vallendar stehen nach der jüngsten Niederlage auf dem Abstiegsplatz und treffen auf den VC Neuwied, der nur wenige Punkte Vorsprung hat. Ein packendes Derby steht bevor.
Lesezeit 1 Minute
Lokalkolorit und Abstiegskampf in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Der TV Vallendar gastiert am Samstag (19 Uhr) im Rhein-Wied-Gymnasium beim VC Neuwied 77. Mit 16 Punkten auf der Habenseite stehen die Vallendarerinnen seit dem vergangenen Wochenende auf dem ersten Abstiegsplatz.