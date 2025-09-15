Es war sicherlich der Auftakt, den sich der TV Vallendar gewünscht, aber nicht unbedingt erwartet hat: Der Regionalliga-Aufsteiger gewann beide Partien des Doppelspieltags und ist damit perfekt in die Saison gestartet.

Der TV Vallendar macht auch in der Volleyball-Regionalliga Südwest dort weiter, wo die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer in der RPS-Oberliga im April aufgehört hatte. Zum Saisonstart gab es am Doppelspieltag zwei verdiente Erfolge. Erst setzten sich die Vallendarerinnen bei den Drittligaabsteigerinnen der SG Volleys Marburg-Biedenkopf mit 3:0 (25:23, 25:23, 25:22) durch. Am Sonntag beim Heimdebüt ließ der TVV ein 3:1 (25:18, 25:12, 22:25, 25:16) gegen den DVV Stützpunkt Südwest folgen.

„Das können wir uns einrahmen. Ein wirklich perfekter Start, der so auch nicht zu erwarten war. Natürlich darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass es so Woche für Woche weitergeht. Aber es ist eine wirklich tolle Momentaufnahme“, freute sich Monschauer. Denn der TVV-Tross reiste durchaus mit gemischten Gefühlen zum Absteiger aus Liga drei. „Da war viel Neuland dabei und wir hatten schon großen Respekt vor dem Gegner, den die Mannschaft aber schnell abgelegt hat“, so Monschauer. Die Vallendarerinnen überzeugten mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung gegen gute Individualistinnen und bewiesen in der Schlussphase jedes Satzes viel Cleverness und Abgezocktheit. „Und so haben wir uns das 3:0 auch absolut verdient“, meinte der Trainer.

„Konditionell kamen wir dann zum Ende des zweiten Spiels langsam an die Grenze. In der Regionalliga muss man schon bei jedem Ball konzentriert bleiben. Wir haben jetzt sehr gut sehen können, wo wir stehen. Es waren sechs Punkte für den Klassenverbleib.“

TVV-Trainer Ralf Monschauer

In die Partie gegen das junge Team des Stützpunktes gingen die Vallendarerinnen dann schon deutlich befreiter, spielten locker, aber konsequent auf. „Wir haben die Vorhaben einfach richtig gut umgesetzt. Ob Schnellangriffe oder das druckvolle Aufschlagsspiel, es hat fast alles funktioniert.“ Nur Satz drei gab der TVV ab. „Konditionell kamen wir dann zum Ende des zweiten Spiels langsam an die Grenze. In der Regionalliga muss man schon bei jedem Ball konzentriert bleiben. Wir haben jetzt sehr gut sehen können, wo wir stehen. Es waren sechs Punkte für den Klassenverbleib“, bilanzierte Monschauer.

TV Vallendar: Graichen, Ebner, Dill, Deurer, A. Rivera-Eisenschneider, Dobbertin, Goos, Häusler, Faust, P. Rivera-Eisenschneider, Dupp.