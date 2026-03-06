Die Volleyballerinnen des TV Vallendar kämpfen in der Regionalliga Südwest um den Klassenverbleib. Ein Sieg gegen Mainz-Gonsenheim könnte entscheidend sein.
In der Regionalliga Südwest geht es für die Volleyballerinnen den TV Vallendar in die Endphase. Drei Spieltage stehen noch aus, der Klassenverbleib in der vierthöchsten Spielklasse ist aber noch längst nicht gesichert. Ein Sieg am Sonntag (13 Uhr) bei der TGM Mainz-Gonsenheim könnte die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer dem Ziel aber schon einen großen Schritt näherbringen.