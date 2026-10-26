Volleyball-Regionalligakrimi: Der TV Vallendar unterliegt knapp TSVgg Stadecken-Elsheim in einem packenden Fünf-Satz-Match. Im dramatischen Tiebreak unterlagen die Gastgeberinnen dem Tabellenführer.
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Das Topspiel in der Regionalliga Südwest wurde für die Volleyballerinnen des TV Vallendar zu einem echten Krimi. Am Ende musste die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer vor 100 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg eine 2:3 (25:23, 18:25, 22:25, 25:21, 11:15)-Niederlage gegen Spitzenreiter TSVgg Stadecken-Elsheim hinnehmen.