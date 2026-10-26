Niederlage im Tiebreak Vallendar bietet dem Primus lange Zeit Paroli Lutz Klattenberg 26.10.2026, 11:01 Uhr

i Den Angriff der Vallendarerin Paula Rivera-Eisenschneider (rechts) beobachten ihre Mitspielerinnen Maike Henning (links) und Selina Reinhardt, Gegnerin Lea Graffert versucht, den Ball zu blocken – am Ende setzte sich der Regionalliga-Tabellenführer aus Stadecken-Elsheim mit 3:2 auf dem Mallendarer Berg durch. Wolfgang Heil

Volleyball-Regionalligakrimi: Der TV Vallendar unterliegt knapp TSVgg Stadecken-Elsheim in einem packenden Fünf-Satz-Match. Im dramatischen Tiebreak unterlagen die Gastgeberinnen dem Tabellenführer.

Das Topspiel in der Regionalliga Südwest wurde für die Volleyballerinnen des TV Vallendar zu einem echten Krimi. Am Ende musste die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer vor 100 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg eine 2:3 (25:23, 18:25, 22:25, 25:21, 11:15)-Niederlage gegen Spitzenreiter TSVgg Stadecken-Elsheim hinnehmen.







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