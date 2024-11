Breisach. Nach zwei Heimspielen, aus denen die Westerwald Volleys vier Punkte mitgenommen hatten, ging der Volleyball-Drittligist aus Ransbach-Baumbach und Dernbach in seinem ersten Auswärtsspiel der Saison leer aus. Dabei wunderten sich die Westerwälder nach der Niederlage bei der SG BEG United wohl selbst am meisten, wie sie diese Partie, in der sie in jedem Satz auf einem guten Weg schienen, glatt mit 0:3 (23:25, 21:25, 21:25) verlieren konnten.