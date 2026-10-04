Das hatte sich der TV sebamed Bad Salzig ganz anders vorgestellt: Der Regionalliga-Absteiger unterlag in seinem Heimspiel überraschend der Turnerschaft Germersheim mit 1:3 und hat den Anschluss an die Spitzengruppe erst mal verloren.
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Unliebsame Überraschung für den TV sebamed Bad Salzig: Der Regionalliga-Absteiger unterlag in der Volleyball-Oberliga daheim der TS Germersheim mit 1:3 (21:25, 25:19, 19:25, 16:25) und verpasste den Sprung auf Rang zwei hinter dem makellosen Spitzenreiter TV Bliesen.