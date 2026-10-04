1:3 gegen Germersheim Unliebsame Überraschung für TV sebamed Bad Salzig Michael Bongard 04.10.2026, 09:43 Uhr

i Der TV sebamed Bad Salzig (in Blau, von links mit Lukas Rikl und Paul Knep) musste sich daheim in Boppard überraschend der Turnerschaft TS Germersheim mit 1:3 geschlagen geben. Mark Dieler

Das hatte sich der TV sebamed Bad Salzig ganz anders vorgestellt: Der Regionalliga-Absteiger unterlag in seinem Heimspiel überraschend der Turnerschaft Germersheim mit 1:3 und hat den Anschluss an die Spitzengruppe erst mal verloren.

Unliebsame Überraschung für den TV sebamed Bad Salzig: Der Regionalliga-Absteiger unterlag in der Volleyball-Oberliga daheim der TS Germersheim mit 1:3 (21:25, 25:19, 19:25, 16:25) und verpasste den Sprung auf Rang zwei hinter dem makellosen Spitzenreiter TV Bliesen.







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