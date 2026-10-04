1:3 gegen Germersheim
Unliebsame Überraschung für TV sebamed Bad Salzig
Der TV sebamed Bad Salzig (in Blau, von links mit Lukas Rikl und Paul Knep) musste sich daheim in Boppard überraschend der Turne
Der TV sebamed Bad Salzig (in Blau, von links mit Lukas Rikl und Paul Knep) musste sich daheim in Boppard überraschend der Turnerschaft TS Germersheim mit 1:3 geschlagen geben.
Mark Dieler

Das hatte sich der TV sebamed Bad Salzig ganz anders vorgestellt: Der Regionalliga-Absteiger unterlag in seinem Heimspiel überraschend der Turnerschaft Germersheim mit 1:3 und hat den Anschluss an die Spitzengruppe erst mal verloren.

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Unliebsame Überraschung für den TV sebamed Bad Salzig: Der Regionalliga-Absteiger unterlag in der Volleyball-Oberliga daheim der TS Germersheim mit 1:3 (21:25, 25:19, 19:25, 16:25) und verpasste den Sprung auf Rang zwei hinter dem makellosen Spitzenreiter TV Bliesen.
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