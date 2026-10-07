Westerwald Volleys im Wandel Umbruch mit schmerzhaften Abgängen und jungen Wilden Marco Rosbach 07.10.2026, 12:07 Uhr

i Bereit für den nächsten Schritt: Der bisherige Libero Yves Alexander Stoyanov soll in der neuen Saison „überwiegend auf der Außenposition zum Einsatz kommen“, wie sein Trainer Matthias Mollenhauer berichtet. Marco Rosbach

Wer leistungsorientiert Volleyball spielen will, kommt im nördlichen Rheinland-Pfalz nicht an den Westerwald Volleys vorbei. Beim Drittligisten tummeln sich immer mehr Talente, die hier den nächsten Schritt gehen wollen. Doch es gibt auch Abgänge.

Die Saison in der Süd-Gruppe hat schon begonnen, doch die Westerwald Volleys stecken noch mitten in der Vorbereitung und steigen erst nach den Herbstferien mit einem Auswärtsdoppelpack bei der TG Schwenningen (Samstag, 24. Oktober, 19 Uhr) und bei den FT 1844 Freiburg (Sonntag, 25.







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