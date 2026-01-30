VSC will Spitzenreiter ärgern Überteam gastiert in der Konrad-Frey-Halle 30.01.2026, 09:31 Uhr

i Wollen dem Tabellenführer Paroli bieten: die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental. Klaus Castor

In der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle ist Volleyball-Oberligist VSC Guldental ungeschlagen. Bleibt das so, wäre das eine große Überraschung.

Zum Heimspiel in ihrem Ausweichquartier, der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle, erwarten die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental am Samstag den Spitzenreiter SV Gonzerath. Um 14 Uhr treffen die Gastgeberinnen auf das Team, das bereits fünf Punkte Vorsprung auf seine Verfolger hat.







