VSC will Spitzenreiter ärgern: Überteam gastiert in der Konrad-Frey-Halle
VSC will Spitzenreiter ärgern
Überteam gastiert in der Konrad-Frey-Halle
In der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle ist Volleyball-Oberligist VSC Guldental ungeschlagen. Bleibt das so, wäre das eine große Überraschung.
Lesezeit 1 Minute
Zum Heimspiel in ihrem Ausweichquartier, der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle, erwarten die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental am Samstag den Spitzenreiter SV Gonzerath. Um 14 Uhr treffen die Gastgeberinnen auf das Team, das bereits fünf Punkte Vorsprung auf seine Verfolger hat.