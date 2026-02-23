VCN ist auch ohne Coach stark Überraschungserfolg lädt zur Häme mit Augenzwinkern ein Lutz Klattenberg 23.02.2026, 13:00 Uhr

i Wie hier im Heimspiel gegen Mainz-Gonsenheim durften sich die Regionalliga-Volleyballerinnen auch in Bad Homburg redlich freuen. Beim Aufstiegsaspiranten sammelten sie überraschend zwei Punkte. Und all das ohne ihren Trainer Ben Messner. Jörg Niebergall

Wenn der Trainer bei einem Spiel nicht anwesend sein kann, sind das eigentlich keine guten Voraussetzungen. Den Volleyballerinnen des VC Neuwied scheint das aber egal zu sein. Schon zweimal machte es ihnen nichts aus. Feldkirchens Männer enttäuschen.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied überraschten mit einem Erfolg in Bad Homburg. Die Herren des TV Feldkirchen dagegen enttäuschten beim Gastspiel bei der SSG Langen II. HTG Bad Homburg – VC Neuwied 77 2:3 (25:20, 27:29, 14:25, 25:17, 11:15).







