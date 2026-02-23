Wenn der Trainer bei einem Spiel nicht anwesend sein kann, sind das eigentlich keine guten Voraussetzungen. Den Volleyballerinnen des VC Neuwied scheint das aber egal zu sein. Schon zweimal machte es ihnen nichts aus. Feldkirchens Männer enttäuschen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied überraschten mit einem Erfolg in Bad Homburg. Die Herren des TV Feldkirchen dagegen enttäuschten beim Gastspiel bei der SSG Langen II.HTG Bad Homburg – VC Neuwied 77 2:3 (25:20, 27:29, 14:25, 25:17, 11:15).