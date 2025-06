Vor einem Jahr waren sie Vizemeister, jetzt haben sich die Ü35-Routiniers der Westerwald Volleys bei der DM-Endrunde in Dresden den Titel gesichert. Geschlossenheit und Kämpferherz – so lässt sich das Erfolgsrezept zusammenfassen.

Ihr DM-Ticket hatten sie bereits Mitte Februar als Gastgeber in Montabaur durch Siege gegen die hessischen Konkurrenten TG Hanau und VC Oberroden gelöst, jetzt legten die Volleyball-Senioren Ü35 der Westerwald Volleys als Südwestmeister auf nationaler Ebene nach. Angeführt von Manuel Lohmann, einem der Spielertrainer des Drittliga-Teams der Spielgemeinschaft aus Dernbach und Ransbach-Baumbach, sicherten sich die Westerwälder bei der Endrunde in Dresden die deutsche Meisterschaft.

Starkes Feld mit 16 Mannschaften

Mit „beeindruckender Geschlossenheit und großem Kämpferherz“ habe sich die Mannschaft den Titel gesichert, heißt es in einer Mitteilung der Volleys. Vor dem Jubel stand für die erfahrenen Volleyballer aus dem Westerwald aber viel sportliche Arbeit, galt es doch, sich in einem hochklassigen Teilnehmerfeld von 16 Mannschaften zu behaupten. Da gelang den Spielern im Kapitän Lohmann: Am Finaltag setzten sie sich im Endspiel mit 2:0 gegen die VG Halstenbek-Pinneberg und krönten damit eine nahezu perfekte DM-Endrunde in Dresden.

Bereits in der Vorrunde hatte der Südwestmeister aus dem Westerwald seine Ambitionen untermauert: Mit einem Sieg gegen den SC Potsdam sowie einem Erfolg nach einem umkämpften Match gegen die VG Halstenbek-Pinneberg holten sich die Volleys den Gruppensieg. In der Zwischenrunde und im Viertelfinale bezwangen Lohmann und Co. den SV Esting und den VC Gotha souverän.

„Es ist einfach überragend, was wir hier geleistet haben. Jeder hat für den anderen gekämpft.“

Manuel Lohmann, Kapitän der Ü35 der Westerwald Volleys

Im Finale ließen die Westerwälder keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen: Mit einem klaren 25:17 und 25:17 sicherten sich die Volleys den Titel – „ein verdienter Lohn für eine geschlossene Mannschaftsleistung“, wie es seitens der Vereinsverantwortlichen hieß.

Mit dem Titelgewinn haben sich die Westerwald Volleys zum besten Ü35-Team Deutschlands gekürt und den DM-Pokal mit in die Heimat gebracht. „Es ist einfach überragend, was wir hier geleistet haben. Jeder hat für den anderen gekämpft“, resümierte Kapitän Manuel Lohmann zufrieden. Auch Trainer und Mitspieler hätten sich gegenseitig höchsten Respekt für das gezeigte Niveau gezollt.

Marc Dilly holt Titel mit den Gießen Grizzlys

Für zusätzliche Freude in den Reihen der Westerwald Volleys sorgte eine Erfolgsmeldung aus der Altersklasse Ü41: Marc Dilly, in der vergangenen Saison noch Zuspieler im Drittligateam der Spielgemeinschaft aus Ransbach-Baumbach und Dernbach, holte als Spieler mit den TSV Gießen Grizzlys den Meistertitel in seiner Altersklasse. Damit ging eine weitere Goldmedaille an einen Aktiven mit Westerwälder Wurzeln. Das sei „ein schönes Zeichen für die Qualität der regionalen Volleyballarbeit“, heißt es in einer Mitteilung der Volleys.

Westerwald Volleys Ü35: Manuel Lohmann, Simon Krippes, Sebastian Sent, Frieder Reinhardt, Sebastian Korbach, Peter Wagler, Frank Manenschijn, Henning Wegter, Sebastian Schnorr, Christoph Heibel, Steffen Siry.

Das Endklassement der Ü35-DM