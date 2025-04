Die Punktrunde ist vorbei im Volleyball, aber für einige Mannschaften geht es noch um große Ziele. So träumen die U20-Spielerinnen der Mittelrheinvolleys von der DM-Teilnahme.

Im Februar hatten sich die U20-Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys mit einem zweiten Platz bei den Landesmeisterschaften für die Regionalmeisterschaften qualifiziert. Am Sonntag ist es nun soweit, dann geht es auf der nächsthöheren Ebene zur Sache.

„Wir sind ganz sicher nicht chancenlos, wollen ins Halbfinale und schauen dann was möglich ist.“

Ben Meßner, Trainer Mittelrheinvolleys

In Wiesbaden treffen die Mittelrheinvolleys in Gruppe B zunächst auf den TV Lebach (12.30 Uhr) und anschließend (14 Uhr) auf den gastgebenden VC Wiesbaden. In Gruppe A starten der TV Holz, die TSVgg Stadecken-Elsheim und die Volleys Marburg-Biedenkopf. Über Kreuz spielen die erstplatzierten Teams danach das Halbfinale aus.

Beide Finalteilnehmer qualifizieren sich für die deutschen Meisterschaften, die im saarländischen Heusweiler ausgetragen werden. „Wiesbaden ist mit einigen Bundesligaspielerinnen sicherlich favorisiert. Aber wir sind ganz sicher nicht chancenlos, wollen ins Halbfinale und schauen dann was möglich ist“, sagt SG-Trainer Ben Meßner.