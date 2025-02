Volleyballer siegen in Morbach U16 des SSVGH Idar-Oberstein fährt wieder nach Berlin 19.02.2025, 15:09 Uhr

i Vincent Lauer, Dominik Loch, Betreuer Sebastian Scherer Vincent Lauer, Dominik Loch, Betreuer Sebastian Scherer (oben, von links), Taylor Kumar, Johannes Wild und Ryan Thierbach (unten) dürfen sich auf die Fahrt nach Berlin freuen. Florian Meigen

Den ersten Satz des Turniers verlor der SSVGH Idar-Oberstein noch. Doch dann öffneten die Jungs von Trainer Sebastian Scherer die Dose und qualifizierten sich für Berlin.

„Oops, we did it again.“ Lachend zitierte Coach und Betreuer Sebastian Scherer in leicht abgewandelter Form Britney Spears‘ Nummer-1-Hit aus dem Jahr 2000, um den historischen Erfolg „seiner“ Volleyball-Jungs vom SSVGH Idar-Oberstein beim U16-Landesfinale des traditionsreichen Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ zu beschreiben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen