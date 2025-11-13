TVV-Frauen müssen ihre Defizite abstellen

Die Aufgabe ist leichter, aber auf die leichte Schulter wollen die Vallendarer Volleyballerinnen ihr Spiel bei Schlusslicht Wiesbaden III nicht nehmen – vor allen Dingen nach der schwachen Leistung beim 1:3 gegen Neuwied.

Nach dem aufregenden Derby gegen den VC Neuwied 77 müssen sich die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Vallendar schnell wieder im Ligaalltag zurechtfinden. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zu Tabellenschlusslicht VC Wiesbaden III.

Die 1:3-Niederlage im ersten Rheinlandduell nach dem Aufstieg schmerzte die Vallendarerinnen.