Vallendar siegt 3:0 in Mainz TVV-Frauen haben Klassenverbleib fast sicher Lutz Klattenberg 10.03.2026, 10:21 Uhr

i Allen Grund zum Jubeln haben die Volleyballerinnen des TV Vallendar: Der Klassenverbleib in der Regionalliga ist nach dem 3:0 in Mainz fast sicher. Wolfgang Heil

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Vallendar rücken dem Klassenverbleib nach einem 3:0-Sieg gegen Mainz-Gonsenheim näher. Trainer Monschauer lobt den unbedingten Siegeswillen seines Teams.

Damit sind die Volleyballerinnen des TV Vallendar dem Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest einen großen Schritt näher gekommen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer setzte sich dank einer konzentrierten Leistung bei der TGM Mainz-Gonsenheim in 73 Spielminuten mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:21) durch.







