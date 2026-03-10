Die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Vallendar rücken dem Klassenverbleib nach einem 3:0-Sieg gegen Mainz-Gonsenheim näher. Trainer Monschauer lobt den unbedingten Siegeswillen seines Teams.
Lesezeit 1 Minute
Damit sind die Volleyballerinnen des TV Vallendar dem Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest einen großen Schritt näher gekommen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer setzte sich dank einer konzentrierten Leistung bei der TGM Mainz-Gonsenheim in 73 Spielminuten mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:21) durch.