Vallendar TVV-Frauen freuen sich über drei enorm wichtige Punkte Lutz Klattenberg 23.02.2026, 12:03 Uhr

i Der Block stand sicher bei den Vallendarerinnen (links Rebecca Dill, rechts Nicole Hinz) beim 3:1-Sieg gegen Wiesbaden. Jörg Niebergall

In der Volleyball-Regionalliga Südwest setzt sich der TV Vallendar mit 3:1 gegen den VC Wiesbaden III durch, sichert wichtige Punkte im Abstiegskampf und besiegelt Wiesbadens Abstieg.

In der Volleyball-Regionalliga Südwest hat sich der TV Vallendar drei wichtige Zähler für den Klassenverbleib gesichert. Vor 100 Zuschauern in der Konrad-Adenauer-Sporthalle auf dem Mallendarer Berg setzte sich die Frauenmannschaft von Trainer Ralf Monschauer mit 3:1 (25:21, 25:13, 15:25, 25:13) gegen den VC Wiesbaden III durch.







