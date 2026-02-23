TVV-Frauen freuen sich über drei enorm wichtige Punkte

In der Volleyball-Regionalliga Südwest setzt sich der TV Vallendar mit 3:1 gegen den VC Wiesbaden III durch, sichert wichtige Punkte im Abstiegskampf und besiegelt Wiesbadens Abstieg.
In der Volleyball-Regionalliga Südwest hat sich der TV Vallendar drei wichtige Zähler für den Klassenverbleib gesichert. Vor 100 Zuschauern in der Konrad-Adenauer-Sporthalle auf dem Mallendarer Berg setzte sich die Frauenmannschaft von Trainer Ralf Monschauer mit 3:1 (25:21, 25:13, 15:25, 25:13) gegen den VC Wiesbaden III durch.