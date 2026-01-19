Bittere Niederlage TV Vallendar verliert gegen Tabellennachbarn Tim Hammer 19.01.2026, 16:44 Uhr

In der Volleyball-Regionalliga der Frauen erlebt der TV Vallendar ein bitteres 0:3 gegen den Tabellennachbarn TV Waldgirmes II. Trotz hart umkämpfter Sätze und Satzbällen bleibt das Team punktlos.

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar haben in der Regionalliga Südwest eine riesige Enttäuschung erlebt. Mit 0:3 (18:25, 24:26, 24:26) verlor das Team von Trainer Ralf Monschauer in der Halle der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Vallendar auf dem Papier zwar deutlich gegen die Reserve des TV Waldgirmes, die einzelnen Sätzen waren allerdings hart umkämpft.







