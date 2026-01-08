Auswärts in Wiesbaden TV Vallendar möchte mit einem Sieg starten Tim Hammer 08.01.2026, 14:37 Uhr

i Vallendars Trainer Ralf Monschauer. Wolfgang Heil

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar starten in der Regionalliga Südwest ins neue Jahr. Als Favoriten gegen den Vorletzten gefordert, dürfen sie sich keine Patzer erlauben. Spannung ist garantiert.

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar nehmen am kommenden Sonntag den Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest im neuen Jahr wieder auf. Der DVV Stützpunkt-Südwest empfängt die Vallendarerinnen in der Sporthalle 2. Ring in Wiesbaden. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.







