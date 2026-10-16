Feldkirchens Derby gegen LAF TV-Trainer Jan Lehnhardt: Sinzig ist ein Steh-Auf-Team Lutz Klattenberg 16.10.2026, 11:40 Uhr

i Besonderes Spiel für den TV Feldkirchen in der Regionalliga Südwest: Das Derby in eigener Halle gegen die LAF Sinzig steht an. Jörg Niebergall

Das Derby hat für den TV und die LAF selbstverständlich einen besonderen Stellenwert. Die Stimmung zwischen den Kontrahenten ist bei allem Wettkampf freundschaftlich. In der vergangenen Saison gingen die Partien zweimal über fünf Sätze.

Die Volleyball-Regionalligen legen wieder los – inklusive Derby. TSVgg Stadecken-E. – VC Neuwied 77 (Sa, 16 Uhr). Nach kurzer Spielpause geht es für die jungen Neuwiederinnen zum Tabellenführer nach Nieder-Olm. Immer noch mit dem guten Gefühl des klaren Sieges gegen Mainz-Bretzenheim im Rücken.







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