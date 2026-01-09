TV sebamed Bad Salzig steht schon ein wenig unter Druck

In die Rückrunde der Regionalliga Südwest geht Neuling TV sebamed Bad Salzig mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Im Heimspiel gegen Kriftel II soll am Sonntag Boden gut gemacht werden.
Jahresauftakt und Rückrundenbeginn in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Neuling TV sebamed Bad Salzig steht nach der Hälfte der Saison mit neun Punkten als Tabellenneunter auf einem Abstiegsplatz – und am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel gegen den Fünften TuS Kriftel II (13 Punkte) schon ein wenig unter Druck.