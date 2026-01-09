Rückrundstart gegen Kriftel II TV sebamed Bad Salzig steht schon ein wenig unter Druck Michael Bongard 09.01.2026, 10:51 Uhr

i Mit guter Blockarbeit will der TV sebamed Bad Salzig zum Rückrundenauftakt im Heimspiel gegen den TV Kriftel II am Sonntag um 16 Uhr in Boppard punkten. Jörg Niebergall

In die Rückrunde der Regionalliga Südwest geht Neuling TV sebamed Bad Salzig mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Im Heimspiel gegen Kriftel II soll am Sonntag Boden gut gemacht werden.

Jahresauftakt und Rückrundenbeginn in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Neuling TV sebamed Bad Salzig steht nach der Hälfte der Saison mit neun Punkten als Tabellenneunter auf einem Abstiegsplatz – und am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel gegen den Fünften TuS Kriftel II (13 Punkte) schon ein wenig unter Druck.







Artikel teilen

Artikel teilen