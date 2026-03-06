Die Spiele werden weniger und die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass der Tabellenvorletzte TV sebamed Bad Salzig in der Regionalliga verbleibt. Am Sonntag geht es zum Tabellenführer nach Darmstadt.
Endspurt in der Volleyball-Regionalliga Südwest, bis zum 28. März stehen noch drei Spieltage an: Der Neuling TV sebamed Bad Salzig (9. Platz/12 Punkte) benötigt als Tabellenvorletzter ein kleines Wunder, um den Klassenverbleib zu packen. Auf direktem Wege kann das schon am Sonntag (15 Uhr) erledigt sein, wenn Bad Salzig beim Tabellenführer DSW Darmstadt verliert.