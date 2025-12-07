TV sebamed Bad Salzig lässt sich in Neuwied „abkochen“

Auf das Derby beim TV Feldkirchen hatte der Regionalliga-Neuling TV sebamed Bad Salzig die ganze Saison hingefiebert, aber am Spieltag fehlte dann die richtige Einstellung. Bad Salzig verlor deutlich.
Lesezeit 1 Minute
Klare Angelegenheit im Rheinland-Derby in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Der TV Feldkirchen schickte den Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig mit einer 3:0-Packung nach Hause. Vor 100 Zuschauern im Neuwieder Stadtteil Heddersdorf erwischten die Gäste aus dem Rheintal einen gebrauchten Abend.