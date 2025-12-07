0:3 beim TV Feldkirchen TV sebamed Bad Salzig lässt sich in Neuwied „abkochen“ Michael Bongard 07.12.2025, 10:12 Uhr

i Der TV sebamed Bad Salzig um Libero Falk Dobbertin (Nummer 10) sowie (von links) Timo Herrmann, Paul Knep und Bjarne Giersch hatte im Rheinland-Derby beim TV Feldkirchen beim 0:3 keine Chance. Jörg Niebergall

Auf das Derby beim TV Feldkirchen hatte der Regionalliga-Neuling TV sebamed Bad Salzig die ganze Saison hingefiebert, aber am Spieltag fehlte dann die richtige Einstellung. Bad Salzig verlor deutlich.

Klare Angelegenheit im Rheinland-Derby in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Der TV Feldkirchen schickte den Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig mit einer 3:0-Packung nach Hause. Vor 100 Zuschauern im Neuwieder Stadtteil Heddersdorf erwischten die Gäste aus dem Rheintal einen gebrauchten Abend.







