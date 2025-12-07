0:3 beim TV Feldkirchen
TV sebamed Bad Salzig lässt sich in Neuwied „abkochen“
Der TV sebamed Bad Salzig um Libero Falk Dobbertin (Nummer 10) sowie (von links) Timo Herrmann, Paul Knep und Bjarne Giersch hatte im Rheinland-Derby beim TV Feldkirchen beim 0:3 keine Chance.
Jörg Niebergall

Auf das Derby beim TV Feldkirchen hatte der Regionalliga-Neuling TV sebamed Bad Salzig die ganze Saison hingefiebert, aber am Spieltag fehlte dann die richtige Einstellung. Bad Salzig verlor deutlich.

Klare Angelegenheit im Rheinland-Derby in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Der TV Feldkirchen schickte den Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig mit einer 3:0-Packung nach Hause. Vor 100 Zuschauern im Neuwieder Stadtteil Heddersdorf erwischten die Gäste aus dem Rheintal einen gebrauchten Abend.

