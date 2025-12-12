TV sebamed Bad Salzig im Abstiegskampf angekommen

Das bisher beste Jahr der Vereinsgeschichte, gekrönt mit dem Aufstieg in die Regionalliga, schließt der TV sebamed Bad Salzig mit einem Heimspiel gegen Vellmar ab.
Lesezeit 1 Minute
Am Sonntag (16 Uhr) schließt der TV sebamed Bad Salzig seine allererste Halbserie in der Volleyball-Regionalliga Südwest ab: In seiner Heimstätte in Boppard begrüßt der Neuling den Tabellendritten SSC Vellmar.Nach vier Niederlagen in Folge sind die Bad Salziger mit neun Punkten aus acht Spielen auf den drittletzten Rang acht abgerutscht.