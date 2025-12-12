Heimspiel gegen Vellmar TV sebamed Bad Salzig im Abstiegskampf angekommen Michael Bongard 12.12.2025, 11:53 Uhr

i Nach dem 0:3 in Feldkirchen will sich der TV sebamed Balzig (vorne, von links mit Julius Hammes und Bjarne Giersch) am besten mit einem Heimsieg in die Weihnachtspause der Regionalliga verabschieden. Das dürfte im Heimspiel in Boppard am Sonntag (16 Uhr) aber gegen den Dritten Vellmar schwer zu bewerkstelligen sein. Jörg Niebergall

Das bisher beste Jahr der Vereinsgeschichte, gekrönt mit dem Aufstieg in die Regionalliga, schließt der TV sebamed Bad Salzig mit einem Heimspiel gegen Vellmar ab.

Am Sonntag (16 Uhr) schließt der TV sebamed Bad Salzig seine allererste Halbserie in der Volleyball-Regionalliga Südwest ab: In seiner Heimstätte in Boppard begrüßt der Neuling den Tabellendritten SSC Vellmar.Nach vier Niederlagen in Folge sind die Bad Salziger mit neun Punkten aus acht Spielen auf den drittletzten Rang acht abgerutscht.







