Volleyball-Regionalliga TV sebamed Bad Salzig glaubt an Sieg in Walpershofen Mirko Bernd 23.01.2026, 15:17 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Das Hinspiel ist es unter anderem, das dem TV sebamed Bad Salzig Mut macht im Abstiegskampf der Regionalliga vor der schweren Auswärtshürde in Walpershofen beim Dritten. Denn das Hinspiel gewann Bad Salzig mit 3:1.

Für den Volleyball-Regionalligisten TV sebamed Bad Salzig geht es im Abstiegskampf zu einem alten Bekannten, den TV Walpershofen. Am Sonntag um 16 Uhr geht es für den Vorletzten darum, den Anschluss zu wahren ans rettende Ufer. Was nicht leicht werden dürfte, denn die Saarländer haben sich auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet.







Artikel teilen

Artikel teilen