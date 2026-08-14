von Rhöneck neuer Trainer TV sebamed Bad Salzig befindet sich im Umbruch Michael Bongard 14.08.2026, 09:04 Uhr

i Der TV sebamed Bad Salzig (in Blau) geht mit veränderten Personal und neuem Trainer nach dem Abstieg die neue Saison in der Oberliga an. Mark Dieler

Nach dem Abstieg in die Oberliga muss sich der TV sebamed Bad Salzig neu formieren. Unter anderem rückt der Trainer aus der zweiten Mannschaft hoch und tritt die Nachfolge von Lisa Guillemard an.

Nach nur einem Jahr in der Regionalliga Südwest haben die Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig wieder den Gang zurück in die fünftklassige Oberliga antreten müssen. Dort startet für den TV in vier Wochen am 12. September die Saison mit einem Auswärtsspiel in Kaiserslautern bei der SG Westpfalz.







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