1:3 gegen SSC Vellmar TV sebamed Bad Salzig beendet Hinserie auf Abstiegsrang Michael Bongard 14.12.2025, 20:28 Uhr

i Der TV sebamed Bad Salzig um Paul Knep (am Ball) und Jan Schulz-Utermöhl verlor zum Hinrundenende mit 1:3 gegen SSC Vellmar und geht auf einem Abstiegsplatz stehend ins neue Jahr und somit in die Rückrunde. Mark Dieler

Der Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig ist nach dem 1:3 gegen Vellmar erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz in der Regionalliga abgerutscht. Ab dem 11. Januar startet für den TV die Mission Klassenverbleib mit dem Beginn der Rückrunde.

Die Hinrunde und damit auch das Volleyball-Jahr 2025 in der Regionalliga Südwest ist beendet: Der TV sebamed Bad Sazig kassierte in Boppard beim 1:3 (28:26, 24:26, 16:25, 22:25) gegen den Tabellendritten SSC Vellmar die fünfte Niederlage in Serie und überwintert als Neunter und Vorletzter auf einem Abstiegsplatz.







Artikel teilen

Artikel teilen