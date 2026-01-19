Zwei Niederlagen kassiert TV Feldkirchen und VC Neuwied haben das Nachsehen Lukas Erbelding 19.01.2026, 15:05 Uhr

i Der TV Feldkirchen (blaue Trikots) wehrte sich gegen DSW Darmstadt nach Kräften, musste den Hessen in der Regionalliga-Partie letzten Endes aber den Vortritt lassen. Jörg Niebergall

Für den TV Feldkirchen und den VC Neuwied gab es am Wochenende in ihren Spielen der Volleyball-Regionalligen nichts zu holen. Während der TV eine Heimniederlage kassierte, ging der VC in Mainz leer aus.

Mit Niederlagen mussten sich der TV Feldkirchen und der VC Neuwied in ihren Spielen der Volleyball-Regionalligen begnügen.Männer-Regionalliga: TV Feldkirchen - DSW Darmstadt 2:3. Zu Beginn sah es gut aus für die Gastgeber, die den ersten Satz mit 25:18 für sich entscheiden konnten.







