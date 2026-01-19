Für den TV Feldkirchen und den VC Neuwied gab es am Wochenende in ihren Spielen der Volleyball-Regionalligen nichts zu holen. Während der TV eine Heimniederlage kassierte, ging der VC in Mainz leer aus.
Mit Niederlagen mussten sich der TV Feldkirchen und der VC Neuwied in ihren Spielen der Volleyball-Regionalligen begnügen.Männer-Regionalliga: TV Feldkirchen - DSW Darmstadt 2:3. Zu Beginn sah es gut aus für die Gastgeber, die den ersten Satz mit 25:18 für sich entscheiden konnten.