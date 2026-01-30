VC Neuwied in Marburg TV Feldkirchen steht vor der längsten Auswärtsfahrt Lutz Klattenberg 30.01.2026, 09:32 Uhr

i Können die Volleyballer des TV Feldkirchen nach ihrem Gastspiel in Vellmar jubeln? In der Hinrunde war die Partie gegen den SSC eine enge Angelegenheit, die die Hessen knapp für sich entschieden. Jörg Niebergall

Während der TV Feldkirchen in der Volleyball-Regionalliga der Männer vor seiner längsten Auswärtsfahrt steht, bestreiten die Frauen des VC Neuwied 77 eine wichtige Partie in Marburg.

SG Volleys Marburg-Biedenkopf – VC Neuwied 77 (Sa., 20 Uhr). „Eine interessante Konstellation“, findet VCN-Coach Ben Messner. Die Marburgerinnen überraschten zuletzt mit einem Erfolg gegen Eintracht Frankfurt, haben nun 14 Zähler. Der VCN hat 18 Punkte, zwischen den Teams steht der TV Vallendar, den die Neuwiederinnen in der nächsten Woche zum Derby erwarten.







