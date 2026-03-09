Während der TV Feldkirchen seine Partie in der Volleyball-Regionalliga der Männer verlor, den Klassenverbleib jedoch fixieren konnte, waren die Frauen des VC Neuwied in zwei Spielen gefordert. Dabei gelang dem VCN ein wichtiger Auswärtssieg.
In drei Partien waren der TV Feldkirchen und der VC Neuwied am Wochenende in den Volleyball-Regionalligen im Einsatz.TV Feldkirchen – TV Walpershofen 1:3 (25:19, 25:27, 18:25, 33:35). Einen spannenden Schlagabtausch boten sich die Feldkirchener und die Gäste, der in einem dramatischen vierten Satz gipfelte.